Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак во время телефонного разговора с советниками лидеров стран Нормандского формата сообщил о предложении Украины перезагрузить работу Трехсторонней контактной группы, встречи которой регулярно проходят в Минске.

Об этом в среду, 6 мая, сообщила пресс-служба президента Украины.

Как отмечается, для ускорения Минского процесса президент Украины Владимир Зеленский подписал соответствующий указ, согласно которому представительство Украины в ТКГ существенно повышено.

"Мы подняли его до очень высокого официального уровня", - сказал Андрей Ермак.

В частности, заместителем руководителя украинской делегации в ТКГ назначен вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников. На уровне подгрупп Украину представляют заместители министров или народные депутаты - председатели профильных комитетов Верховной Рады.

Украинская сторона также предложила привлечь к работе в подгруппах ТКГ как приглашенных лиц, представляющих отдельные районы Донецкой и Луганской областей, внутренне перемещенных лиц, которые были вынуждены покинуть эти районы после мая 2014 года.

По словам Ермака, участники Трехсторонней контактной группы будут привлекать этих людей к дискуссии, консультациям и согласованиям вопросов, предусмотренных минскими договоренностями.

В то же время руководитель Офиса президента отметил недопустимость никаких переговоров с представителями непризнанных квазигосударственных образований.

Андрей Ермак предложил на следующем заседании ТКГ, которое должно состояться 14 мая, согласовать расширенный состав делегаций Украины, России и ОБСЕ в соответствии с предложениями украинской стороны.

"Высокий официальный статус членов делегаций позволит быстрее и эффективнее принимать решения, выполнять их и видеть, кто их не выполняет", - отметил руководитель Офиса президента.

Он отметил необходимость полного и всеобъемлющего прекращения огня, а также немедленного и полного доступа представителей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ и Международного комитета Красного Креста на временно неподконтрольные территории.

Напомним, ранее сообщалось, что Ермак верит, что в октябре на Донбассе состоятся местные выборы.

Также сообщалось, что глава МИД Кулеба по телефону обсудил с немецким коллегой реализацию парижских договоренностей.