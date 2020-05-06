В Украине 137 детей из 881 (то есть примерно каждый шестой - Ред.), у которых был подтвержден диагноз Covid-19 уже выздоровели. Таким образом, сейчас коронавирусом болеет 744 ребенка. 10 из них находятся в отделениях интенсивной терапии. Об этом на своей странице в соцсети сообщает Центр общественного здоровья.

Больше всего случаев Covid-19 у детей было подтверждено в Черновицкой области - 177, из них выздоровели 29. В Киеве - 102 заболевших ребенка и 2 уже выздоровевших. В Киевской области - 86, выздоровели - 5, в Ровенской области - 55, выздоровели - 2, в Тернопольской области - 61, из них выздоровели 12. В остальных областях - менее 40 случаев в каждой, в Черниговской, Кировоградской, Донецкой и Луганской областях - менее 10.

Больше всего детей с подтвержденным Covid-19 в возрастной группе 10-14 лет - 242, из них выздоровел 31 ребенок. Меньше всего заболевших в группе 15-17 лет - 181, из них 17 выздоровели.

У троих детей с подтвержденным диагнозом Covid-19 диабет, у одного - заболевание печени. У двух детей иммунодефициты, у пяти - сердечно-сосудистые заболевания. У шестерых детей - хронические заболевания легких, у семи - хронические неврологические или нейромышечные заболевания.

Десять детей находятся в отделении интенсивной терапии. Один ребенок - на искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Еще один ребенок находится на экстракорпоральной мембранной оксигенации (метод насыщения крови кислородом во время тяжелой острой дыхательной недостаточности).

"Согласно данным World Health Organization (WHO), дети и подростки подвержены риску инфицирования Covid-19 так же, как и представители других возрастных категорий, и также могут быть источником дальнейшего распространения инфекции. В то же время, дети и молодежь менее подвержены риску развития тяжелых форм заболевания. Однако тяжелые случаи Covid-19 могут быть среди представителей всех возрастных групп", - говорится в сообщении.

Ранее "Страна" писала о том, что Украина прошла пик пандемии коронавируса еще три недели назад.

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