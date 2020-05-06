Глава МИД Чехии Томаш Петршичек ночью, в среду, 6 мая, попал в аварию, водитель такси погиб на месте.

Об этом со ссылкой на представителя полиции Виолету Сиржиштёву сообщают РИА Новости.

Отмечается, что машина такси врезалась в припаркованный автомобиль, но кроме водителя никто не пострадал.

"Инцидент произошел в районе Нусельской улицы неподалеку от центра Праги около четырех часов утра, в среду, 6 мая. Машина такси, ехавшая на небольшой скорости, врезалась в припаркованный автомобиль. Судя по всему, у 62-летнего водителя такси произошла остановка сердца. Попытки оперативно прибывших медиков оживить его не увенчались успехом. Никто иной в данной аварии не пострадал", - сказала Сиржиштёва.

Ранее мы писали, что в Венгрии из-за уснувшего водителя в ДТП попали восемь украинцев.

Также сообщали, что под Киевом застрелился полицейский. Трагедия произошла после того, как правоохранитель совершил ДТП, в котором никто не пострадал.