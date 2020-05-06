В России, где по состоянию на 6 мая выявили 165 929 случаев коронавируса, карантинные меры планируют снимать в три этапа. На первом из них планируют разрешить занятия спортом на свежем воздухе и открытие некоторых магазинов.

Об этом в ходе совещания с участием президента РФ Владимира Путина сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

По ее словам, в России ограничения по карантину будут снимать в три этапа.

На первом этапе:

разрешат занятия спортом на свежем воздухе;

откроют некоторые магазины, отвечающие требованиям по площади;

позволят работать некоторым учреждениям сферы услуг.

На втором этапе:

разрешат прогулки семьей;

позволят работу более широкого круга магазинов и заведений общепита;

возобновят занятия в образовательных учреждениях;

На третьем этапе:

разрешат работу всех магазинов и заведений общепита;

откроют парки и зоны отдыха.

Предусматривается, что главы регионов смогут принимать решения о снятии ограничений на основе нескольких показателей, включая число заразившихся, заполненность коечного фонда и охват тестирования. В случае необходимости они также смогут ужесточать ограничительные меры.

Напомним, "Страна" в режиме онлайн следит за тем, как Владимир Путин проводит совещание с правительством и другими руководителями страны о выходе России из карантина.

Отметим, что в Украине разработанный правительством план выхода из карантина состоит из пяти этапов.