От спорта на воздухе до открытия ресторанов. В России решили выходить из карантина в три этапа
В России, где по состоянию на 6 мая выявили 165 929 случаев коронавируса, карантинные меры планируют снимать в три этапа. На первом из них планируют разрешить занятия спортом на свежем воздухе и открытие некоторых магазинов.
Об этом в ходе совещания с участием президента РФ Владимира Путина сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
По ее словам, в России ограничения по карантину будут снимать в три этапа.
На первом этапе:
- разрешат занятия спортом на свежем воздухе;
- откроют некоторые магазины, отвечающие требованиям по площади;
- позволят работать некоторым учреждениям сферы услуг.
На втором этапе:
- разрешат прогулки семьей;
- позволят работу более широкого круга магазинов и заведений общепита;
- возобновят занятия в образовательных учреждениях;
На третьем этапе:
- разрешат работу всех магазинов и заведений общепита;
- откроют парки и зоны отдыха.
Предусматривается, что главы регионов смогут принимать решения о снятии ограничений на основе нескольких показателей, включая число заразившихся, заполненность коечного фонда и охват тестирования. В случае необходимости они также смогут ужесточать ограничительные меры.
Напомним, "Страна" в режиме онлайн следит за тем, как Владимир Путин проводит совещание с правительством и другими руководителями страны о выходе России из карантина.
Отметим, что в Украине разработанный правительством план выхода из карантина состоит из пяти этапов.