Львовские бизнесмены выпустили клип, в котором они спели о карантине. Видео было опубликовано в соцсети во вторник, 5 мая, и за сутки собрало почти 40 тысяч просмотров.

Полтора десятка известных львовских бизнесменов спели песню, слова для которой написал известный музыкант - львовянин Павел Табаков.

Любопытно, что при создании клипа его участники не нарушали карантин.

"Участники находились дома, держали дистанцию, не нарушали масочного режима, дезинфицировали руки, избегали рукопожатий, контролировали водный баланс, а главное - были в хорошем настроении!" - говорится в подписи к видео.

"Ми сила тоді коли разом. Якщо об’єднати весь світ, не візьме нас жодна зараза. Про це пам‘ятати нам слід!" - говорится в тексте песни.

Ранее "Страна" писала о том, что власти Львова показали план возобновления туризма в городе.

Также мы сообщали, что во Львове рестораны собрались открыть летние площадки кафе и ресторанов.