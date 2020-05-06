В Борисполе Киевской области полицейские нашли во дворе частного дома мужчину в яме, которого удерживала женщина.

Об этом сообщает городская патрульная полиция на странице в Facebook.

Указывается, что полицейским около полуночи поступило сообщение о незаконном лишении свободы человека. После прибытия по адресу патрульные обнаружили 40-летнюю гражданку. "Женщина сказала, что в доме она одна, а о мужчине в яме ей вообще ничего не известно", - говорится в посте.

Однако, во время общения, правоохранители услышали крики о помощи, которые доносились из ямы, которая была завалена мешками и тротуарным бордюром. "Расчистив вход, патрульные обнаружили мужчину, который имел телесные повреждения", - сообщает городская полиция.

На место удержания мужчины вызвали следователей, а его передали медикам.

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