Экс-генпрокурора Руслан Рябошапка заявил, что открытое против него уголовное дело о недостоверном декларировании является бесперспективным.

Об этом Рябошапка сообщил в комментарии "Укринформу".

Как отмечается, бывший главы Офиса генпрокурора заявил, что речь идет о заявлении "обиженного уволенного прокурора Андрея Шевченко".

"Дело бесперспективное, поэтому САП отказалась ее регистрировать, но через ВАКС обязали прокуроров зарегистрировать производство и проверить информацию. Касается кредита, который моя жена получила в 2016 году и мы еще долго будем выплачивать", - заявил он.

На факт открытия дело против экс-генпрокурора обратил внимание канал "Политика страны":

"САП возбудило дело против экс-генпрокурора Рябошапки сразу по двум статьям Уголовного кодекса - декларирование недостоверной информации и получение неправомерной выгоды. Но важное уточнение дело - возбуждено не по инициативе антикоррупционных органов, а выполняя решение суда", - говорится в сообщении.

"Дело бесперспективное, поэтому САП отказалась ее регистрировать, но через ВАКС обязали прокуроров зарегистрировать производство и проверить информацию. Касается кредита, который моя жена получила в 2016 году и мы еще долго будем выплачивать", - сказал по этому поводу сам Рябошапка.

"Политика страны" добавляет, что дело бесперспективно в основном, потому, что НАБУ и САП руководят соратники Рябошапки по прозападному лагерю в украинской политике Сытник и Холодницкий. И пока они там, по данным статьям УК экс-генпрокурору действительно ничего не грозит".

А само дело по кредиту жены, кстати, очень интересное. На него и куплен, собственно знаменитый французский дом, о котором писала "Страна".

Как сообщалось, 6 мая Специализированная антикоррупционная прокуратура по решению суда открыла дело по факту возможного декларирования недостоверной информации и получения неправомерной выгоды бывшим генеральным прокурором Русланом Рябошапкой.

Напомним, 5 марта парламент выразил недоверие генпрокурора Рябошапке, что повлекло за собой его отставку. Инициаторами недоверия были 119 нардепов. Среди них народные депутаты от "Слуги народа", в частности, Максим Бужанский и Александр Дубинский, которых связывают с олигархом Игорем Коломойским, а также избранники от "Оппозиционной платформы - За жизнь", в том числе и Виктор Медведчук и Вадим Рабинович.

Также мы писали, что команда Рябошапки официально уничтожила документы по переаттестации прокуроров.