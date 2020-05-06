В Киеве, по прогнозам синоптиков, 6 и 7 мая ожидаются сильные дожди, объявлено штормовое предупреждение.

Об этом в Facebook сообщила пресс-служба КП "Киевавтодор".

Так, интенсивные осадки прогнозируют с вечера 6 мая до утра 7 мая. Менее чем за 12 часов возможно выпадение от 15 до 49 мм осадков, что почти равняется месячной норме.

"Ежедневно мы прочищаем стоки от мусора. На места, которые могут подтапливаться, объекты и бригады выезжают заранее до начала осадков. Уже сейчас работа началась у станции метро "Левобережная". Имеем 72 единицы спецтранспорта и спецсредств. В том числе, гидроэлеваторы, мотопомпы, гидромонитры, насосные станции", - сказано в сообщении.

Также жителям столицы в случае выявления мест подтоплений рекомендуют звонить в круглосуточную диспетчерскую по номеру: 284-74-19.

Напомним, после бури с градом и ливнем 4 мая в Киеве затопило несколько улиц.

А мэр столицы Виталий Кличко пояснил потопы тем, что за три дня в Киеве уже выпала месячная норма осадков.