Украина прошла пик пандемии коронавируса 17 апреля.

Об этом главный санитарный врач и замминистра здравоохранения Виктор Ляшко заявил в интервью "Сегодня".

Отметим, что 17 апреля был зафиксирован 501 новый случай заражения Covid-19. Однако изначально в Минздраве ждали пик заболеваемости 14 апреля, отметил санврач.

"По расчетам, у нас могло быть на 14 апреля 41 тыс. больных. Но мы заранее ввели карантин. Если брать ретроспективную динамику и у нас не будет дальше роста, то мы уже вышли на пик 17 апреля. С тех пор мы держимся в промежутке 400-550 случаев и в этом диапазоне мы уже 17 дней", - заявил Ляшко.

Также, по его словам, в Украине планируют создать лабораторию для разработки вакцин. Ее планируют открыть на базе Института эпидемиологии имени Громашевского. Создание лаборатории уже обсуждалось с директором Института.

"И мы приняли тогда решение, что мы построим одну лабораторию на территории Института эпидемиологии, которая будет работать как для практических исследований, которые сейчас проводятся как для коронавирусной болезни, так и для научных исследований. Это нам позволит соединить науку и практику. В дальнейшем мы сможем разрабатывать определенные диагностические тест-системы или исследовать эффективность лечения определенных препаратов. Также будет возможность заниматься разработкой иммунобиологических препаратов", - заявил Ляшко.

Ранее Денис Шмыгаль заявил, что Украина готовится к пику коронавируса в первую неделю мая.

Напомним, по данным на утро 6 мая, количество зараженных Covid-19 в стране выросло до 13 186 человек. За сутки зафиксировали 489 новых эпизодов.