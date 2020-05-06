Власти Харькова хотят 12 мая возобновить работу метро.

Об этом "Стране" рассказал городской голова города Геннадий Кернес.

"12 мая мы хотим запускать метро в Харькове. Ни в одной стране мира не закрыли метро. Даже в Италии и Испании работало метро. В Кабмине этого не понимают. Они считают, что это рассадник коронавируса. Но это не так, потому что в подземке работают мощные вытяжки. Мы готовы пускать в вагоны лимитированное количество человек, чтобы не было толкучки. К тому же, это удобный вид транспорта и самый доступный. Метро должно ездить. Во всем остальном будем синхронизироваться с приказами правительства",- заявил Кернес.

Также мэр Харькова пожаловался, что не может дозвониться премьер-министру Денису Шмыгалю.

"Правительство действует неразумно по отношению к критической инфраструктуре городов. Мы хотим донести это до премьер-министра, но я не могу ему дозвониться. Уже неделю. Трубку не берет. Поэтому расскажу вам. Я хочу добиться, чтобы с нами по-серьезному поговорили по теме пассажирских перевозок. Меня очень волнует Харьковское метро. Метрополитен есть всего в трех городах Украины, включая Харьков. Перевозит 2 млн человек. Если Кабмин не разрешит запустить метро сейчас и не компенсирует нам убытки от замороженного метрополитена, то надо, чтобы люди знали, кто в этом виноват. А виноват Шмыгаль (премьер-министр Украины – Ред.). Убытки – сотни миллионов. Это огромный инфраструктурный объект, который нельзя останавливать, поезда должны ездить, иначе они простаивают и ржавеют", - добавил Кернес.

В тоже время мэр Киева Виталий Кличко сегодня заявил, что общественный транспорт в Киеве полноценно не восстановится минимум до 22 мая.

А на Банковой заявляли, что при самых оптимистичных прогнозах подземка в Киеве, а также Харькове и Днепре заработает в конце июня или начале июля.

Напомним, что 4 мая, на внеочередном заседании Кабмина члены правительства продлили карантина в Украине до 22 мая. Но с 11 мая анонсировали смягчение некоторых мер. Однако открытие общественного транспорта среди них не было, хотя премьер Денис Шмыгаль позже и предложил увеличить количество мест в общественном транспорте, чтобы люди могли добраться на работу во время карантина.

Ранее мы писали про карантинные бунты городов против Киева, мэры которых заявляли о решениях по смягчению мер, вопреки решению Кабмина.