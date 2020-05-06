В то время как Кабмин принял ряд решений о работе школ и ВУЗов во время карантина, стало известно, что все образовательные учреждения останутся закрытыми на карантин до 1 сентября.

Об этом в среду, 6 мая, рассказал главный санврач и замминистра здравоохранения Виктор Ляшко в интервью изданию "Сегодня".

"Учебные заведения уже открываться не будут. Они открываются только с 1 сентября. Мы будем открывать некоторые из них для проведения ВНО", - заявил Ляшко.

Напомним, что в Украине дистанционное обучение учеников школ продлится до конца мая, а окончание учебного года переносится на 1 июля.

Ранее мы писали, что в Кабмине дали рекомендации абитуриентам из неподконтрольной Киеву территории Донбасса и Крыма по поводу вступления в ВУЗы во время карантина.