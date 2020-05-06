В Киеве, где после бури с градом и ливнем 4 мая затопило несколько улиц, всего за три дня выпала месячная норма осадков.

Об этом в ходе брифинга 6 мая сообщил мэр столицы Виталий Кличко, видео обнародовано в Facebook.

Отвечая на вопрос о проблемных участках в столице, которые затапливает во время дождя, Кличко сообщил, что после двух засушливых месяцев весны начало мая выдалось богатым на ливни.

"По данным метеорологов, в столице за три дня выпала месячная норма осадков. Гидрослубжба, КП "Киевавтодор" работают в усиленном режиме, возле проблемных участков во время ливней работала спецтехника. В частности, возле станции метро "Дорогожичи" и рядом со станцией "Левобережная". Также коммунальные службы снова проводят очистку стоков, так как шквальный ветер срывает листья и мусор, которые забиваются в решетки стоков", - сказал Кличко.

Также мэр столицы обратился к киевлянам с просьбой не выбрасывать мусор на улицах, так как он попадает в дождевые стоки.

Кличко об осадках - с 13:25

Напомним, непогода в Киеве 6 мая, по прогнозам синоптиков, прекратится лишь к вечеру, приблизительно к 18:00.