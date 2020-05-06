В ночь на 30 апреля в Житомире группа людей изнасиловала, ограбила и пытала 19-летнего гея. Сначала преступник был один, но потом к нему присоединились пятеро друзей. Полиция квалифицировала это дело по статье 186 ("Грабеж").

Об этом сообщили в правозащитном ЛГБТ-центре "Наш мир", передает издание "ZMINA".

По словам эксперта центра Александра Зинченкова, 19-летний потерпевший познакомился с одним из нападавших на сайте знакомств Badoo. Ночью 29 апреля они встретились рядом с домом пострадавшего, где общались, а потом нападавший предложил купить слабоалкогольные напитки "Рево". Их они пошли распивать к лесу рядом с рекой, и впоследствии между ними возник конфликт.

"Тогда нападающий орально изнасиловал, а затем избил пострадавшего и украл у него мобильный телефон. Он также позвонил своим друзьям, которые быстро приехали на машине, – четверо ребят и одна девушка", – говорит Зинченков.

Нападающий с друзьями продолжили издеваться над парня. Девушка надела на него наручники, другие ребята били, угрожали ножом, срезали с него одежду и раздели.

Во время этого, как сказал сам потерпевший, его еще несколько раз попытались изнасиловать, но он был в полусознании. По словам парня эксперт рассказывает, что издевательства длились несколько часов. Парень кричал и умолял его отпустить, говорил, что "просто уйдет":

"Вместо этого пострадавшему говорили, что убьют или утопят. Потом требовали 10 тысяч гривен. Ближе к рассвету парня обнаженным погнали перед машиной в сторону его дома, угрожали ножом. Все это снимали на мобильные телефоны".

Далее злоумышленники подъехали к дому парня. Шум услышал его отец, который открыл дверь и начал кричать на нападавших. Воспользовавшись суматохой, потерпевший забежал домой, а злоумышленники скрылись.

Отец пострадавшего вызвал скорую и полицию. На дворе остался нож, которым пытали потерпевшего. Кроме того, парень сразу указал правоохранителям на личность главного нападающего.

Наряд полиции, который приехал по вызову, вместе с кинологами также нашли остатки одежды потерпевшего и место, где его били. В то же время, замечает Зинченков, полицейские проигнорировали и некорректно передали определенные факты, которые изложил в заявлении потерпевший.

Поэтому по факту инцидента открыли уголовное производство по ст. 186 ("Грабеж"). Как сообщают на сайте полиции Житомирской области, в тот же день правоохранители установили грабителя" – им оказался 17-летний житель Житомирского района.

В комментарии hromadske пресс-секретарь полиции Житомирской области Алла Ващенко рассказала, что полиция квалифицировала избиение и изнасилование парня как "грабеж", поскольку для иной квалификации необходимо получить заключения определенных экспертиз, а также соответствующее заявление от потерпевшего.

Впрочем, она отметила, что в процессе досудебного расследования квалификацию преступления могут изменить.

Как сообщается, вместе с пострадавшим представители "Нашего мира" составили повторное заявление по нескольким статьям, а именно ст. 121 "Умышленное тяжкое телесное повреждение", ст. 127 "Пытки", ст. 161 "Нарушение равноправия граждан" и ст. 162 "Нарушение неприкосновенности жилища" Уголовного кодекса Украины.

Эксперт Правозащитного ЛГБТ-центра "Наш мир" считает, что преступление совершено по мотиву ненависти к ЛГБТ: "Если бы нападающий был гей, он бы не вызвал друзей. Это был акт издевательства, запугивания, бесчеловечного отношения, парня хотели унизить из-за его ориентации".

Кроме того, Зинченков убежден, что на гомофобный мотив указывают образы, которые в адрес потерпевшего нападавшие выкрикивали: "п*дорас", "конченный извращенец", "п*дорсская нелюдь", "п*дорсская проститутка", "ты не человек".

Он добавляет, что центр обратился к руководству полиции Житомирской области с просьбой взять дело под личный контроль как преступление на почве ненависти:

"Кроме того, нападающий известный в городе спортсмен, и уже сейчас вокруг дела происходят определенные вещи: следователь не выходит на связь, некоторое время парня не хотели выписывать из больницы, потом резко решили выписать, судебно-медицинскую экспертизу он еще не прошел".

По словам, Зинченкова, в данный момент парень находится в больнице в тяжелом физическом и моральном состоянии.

"У него сильная паника, он боится за свою жизнь и жизнь близких, поэтому с ним постоянно находится кто-то из волонтеров. К тому же у него сломан нос, но ему отказываются делать операцию через карантинные ограничения, хотя она не плановая, а ургентная", - отметил он.

Напомним, в Украине все еще не криминализировали преступления на почве ненависти по признаку сексуальной ориентации и гендерной идентичности. Хотя в прошлом месяце в Раде зарегистрировали сразу три законопроекта (№3316, №3316-2, №3316-3), в которых, в частности, предлагают внести мотив ненависти по признаку сексуальной ориентации и гендерной идентичности в УК.

Ранее сообщалось, что американский журналист в Чечне в "пыточной для геев" признался, что он гомосексуалист.