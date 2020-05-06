После заявления Антимонопольного комитета о намерении открыть дело против "Эпицентра" из-за торговли товарами не первой необходимости во время карантина в торговой сети заявили, что работали в соответствии с законом, а запросы из АМКУ к ним не поступали.

Об этом сообщила пресс-служба компании.

"В случае поступления официальных запросов, ООО "Эпицентр К" готово сотрудничать с АМКУ и всеми его территориальными отделениями и способствовать объективному исследованию состояния конкуренции на рынке торговли непродовольственными товарами", - сказано в сообщении.

В компании также заявили, что не магазины сети не нарушали конкуренцию и работают в соответствии с законодательством Украины и с соблюдением всех актов Кабинета Министров, принятых во время действия карантина в Украине.

"Считаем, что честная и прозрачная конкуренция на рынке непродовольственных товаров - залог своевременной поставки качественных товаров населению. Кроме того, "Эпицентр" является сетью сбыта товаров для многих компаний - представителей малого и среднего бизнеса, которые имеют собственное производство и магазины, но параллельно реализуют свой товар также и в нашей сети", - сообщили в компании.

Напомним, ранее глава МВД Арсен Аваков заявлял, что полиция составила уже 29 админпротоколов на магазины сети "Эпицентр" из-за нарушений карантина. Впрочем, случилось это спустя полтора месяца действия ограничений.

Между тем, в строймаркетах "Эпицентр" только с 3 мая запретили продавать стройматериалы и многое другое.

Впрочем, это не мешает клиентам приобретать все, что им нужно, оформляя это как интернет-покупку прямо на месте. На это стало уходить около 40 минут.