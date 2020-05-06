Запланированные ранее и отмененные переговоры премьера Дениса Шмыгаля и канцлеря ФРГ Ангелы Меркель все-таки состоятся. Они созвонятся по видеосвязи уже во вторник, 12 мая.

Об этом в среду, 6 мая, рассказала представитель Кабмина Германии Ульрике Деммер, передает "Укринформ".

"Переговоры канцлера Меркель с Премьер-министром Украины Шмыгалем запланированы на 12 мая. Речь идет о проведении отложенного первого визита украинского премьера, который из-за пандемии состоится в режиме видеоконференции", - заявила Деммер.

Ожидается, что во время переговоров Шмыгаль и Меркель обсудят вопросы немецко-украинских отношений, реформы в Украине, а также актуальное "состояние выполнения Минских соглашений, которые имеют целью привести к завершению конфликт на Востоке Украины". Темой общения глав правительств станет также и пандемия коронавируса.

Напомним, что Меркель и Шмыгаль должны были созвониться еще 20 апреля, однако у немецкого канцлера появились неотложные дела.

Ранее мы писали, что в марте с главой правительства ФРГ поговорил и президент Украины Владимир Зеленский. Тогда Меркель позитивно оценила принятие Радой закона о продаже земли.