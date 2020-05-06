В среду, 6 мая, во Львове дождь перешел в снег, а в Карпатах на горе Поп Иван продолжается снежная буря.

Об этом написала синоптик Наталка Диденко на своей странице в социальной сети Facebook

"Холодная воздушная масса решила не ограничиваться Карпатами, а пришла попить львовского кофе", - написала она.

Диденко также добавила, что сейчас погода в Украине невероятно пестрая.

Фото: Facebook/ Наталка Диденко

Также снежная буря обрушилась и на гору Поп Иван в Карпатах.

Об этом сообщает Черногорский горный поисково-спасательный пост на странице в Facebook.

"По состоянию на 08:00 06.05.2020 в г. Поп Иван Черногорский облачно, видимость ограничена до 30 м. Ветер северо-западный 11 м / с. Температура воздуха -6 ° С. Падает мелкий снег", - говорится в сообщении.

Фото: Facebook/ Черногорский горный поисково-спасательный пост

Напомним, сегодня, 6 мая, в Киеве опять ожидаются дожди. Всем, кто сегодня планирует выходить из дома, рекомендовано обуть водонепроницаемую обувь.

Также мы сообщали, что на этой неделе в Украине возможны заморозки и снег.