Украинцам обещают дешевые автомобили. В отдельных сегментах авторынка цены падают прямо сейчас. Скажем, можно существенно сэкономить на авто из США. По другим, в частности, подержанным машинам из Европы и даже отдельным партиям новых автомобилей скидки будут к середине лета-началу осени.

"Страна" разбиралась, что будет с ценами на автомобили.

Авторынок притормозил, мошенники активизировались

Как рассказал "Стране" глава компании Autoconsulting Олег Омельницкий, сейчас украинский авторынок переживает не лучшие времена.

Из-за карантина продажи подержанных авто резко упали. Главная причина — машину невозможно переоформить, так как не работают сервисные центры МВД.

"Если, скажем, по авто из США можно получить от продавца хоть какой-то пакет документов, а поставить на учет уже после карантина, то при покупке с рук на внутреннем рынке приходится верить на слово. Люди берут на свой страх и риск под обещание переоформить авто после карантина. Даже доверенность получить непросто, так как официально нотариусы не работают. Если и удастся кого-то вызвонить, то впоследствие такую доверенность можно будет легко оспорить", — говорит Омельницкий.

При этом, что удивительно, цены на б/у автомобили на внутреннем рынке практически не упали.

"Есть единичные случае скидок, но это не массово. Продавцы тоже предпочитают подождать окончания карантина, чем отдавать авто за бесценок", — говорит Омельницкий.

Тем не менее, покупатели усилили натиск на продавцов — требуют торга до 15% от заявленной цены.

"Люди почему-то решили, что владельцы авто уже на мели и будут отдавать машины даром. Я выставил Mini Cooper за 6,7 тысяч долларов, договорился на тест-драйв. В итоге покупатель предложил всего 5,5 тысяч. Я пока к такому торгу не готов, еще подожду", — рассказал "Стране" киевлянин Олег, который уже больше месяца не может продать свой автомобиль.

Настроем покупателей уже воспользовались мошенники.

"В связи с карантином и временным закрытием сервисных центров МВД, на рынке начали действовать авто мошенники и преступники. Они предлагают очень "сладкие" цены на автомобили, говорят, что дадут вам у нотариуса генеральную доверенность на авто, продадут вам его по договору купли-продажи и т.п. Тем временем предложенное авто может быть в розыске, с перебитыми номерами кузова и двигателя, с поддельными документами и просто двойником. Помните: нотариус никогда не даст полной проверки автомобиля по всем базам, а также не сделает экспертизу номеров кузова и двигателя на предмет их "перебивки", - написал на своей странице в Facebook Глава Всеукраинской ассоциации автоимпортеров и дилеров (ВААИД) Олег Назаренко.

По новым авто ситуация с оформлением проще — салоны ставят их на учет и выдают номера. Впрочем, апрель оказался для рынка новых авто провальным — минус 48%, по сравнению с аналогичным периодов прошлого года. При этом, по словам Омельницкого, некоторые продавцы смогли нарастить свою долю.

"Лидером в апреле вновь стала Renault, но теперь она занимает уже 21% украинского рынка, против 19% месяцем ранее. На втором месте была Toyota, дилеры которой также увеличили свою долю в апреле. А вот Kia хотя и удержалась в топ-3, потеряла 57% в объемах", — отметили в Autoconsulting.

Аналитики говорят, что лучше всех карантин переносят премиальные брэнды, По ним хоть и есть спад продаж, но не такой большой, как у продавив более бюджетных марок.

Когда начнутся распродажи

Эксперты прогнозируют, что уже в ближайшее время цены на авто в Украине могут снизиться — причем, не только на б/у, но и на новые.

Уже сейчас упали цены на б/у авто из США. Из-за эпидемии спрос на подержанные машины на американских аукционах резко упал, что сказалось на ценниках.

Скажем, на аукционе Copart BMW 3 серии 2017 года недавно ушла за 7 тысяч долларов, хотя ранее купить такое авто дешевле 10-11 тысяч было практически нереально, — расказал "Стране" киевский дилер, занимающийся поставками авто из Штатов.

Некоторые модели, по его словам, можно выкупить едва ли не вдвое дешевле, чем до карантина.

Пока на нашем рынке таких авто немного, их привозят под конкретных заказчиков. Но не исключено, что после карантина они станут появляться на рынке и сбивать общий уровень цен.

Также есть вероятность, что подешевеют б/у авто из Европы, говорит Олег Омельницкий.

"Сейчас в ряде стран обсуждаются программы по поддержке автопрома. Это будут новые программы утилизации или компенсаций за покупку новых авто взамен старых. За счет них планируют подстегнуть спрос на новые авто. А б/у будут реализовывать на пределы ЕС, в том числе, в Украину. Возможны неплохие скидки. Но эти программы заработают только через несколько месяцев. Первые партии подешевевших авто из Европы у нас появятся примерно к осени", — говорит Омельницкий.

По его словам, ожидаются также поставки новых авто с дисконтом.

"Это будут отдельные партии производства конца 2019-начала 2020 года с других рынков, которые обвалились еще сильнее, чем наш. В некоторых странах спад продаж составил 70-80%, а, к примеру, в Индии в апреле на учет не поставили ни одного нового автомобиля", — рассказал эксперт.

Скидки могут составить до 15-20%.

По данным Autoconsulting, на днях в порт "Черноморск" уже зашли два судна, доставившие рекордное количество автомобилей и большегрузной колесной техники. Neptun Hellas (длина 170 м, дедвейт более 11 тысяч тонн) доставила в порт 865 единиц колесной техники. Следующим зашел также Iris Ace (длина 188 м, дедвейт 14 тысяч тонн). С него сошли на берег 1845 автомобилей.

"Если в среднем порт обрабатывает в месяц около 2 тысяч единиц автотехники, то один судозаход такого класса сделал возможным выполнение почти месячного плана по этому виду груза", - отметили в Администрации морских портов Украины.