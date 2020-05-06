На заседании в среду, 6 мая, Кабмин в рамках продолжения реформы децентрализации утвердил перспективные планы формирования территорий громад Винницкой, Черновицкой, Донецкой и Черкасской областей.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства развития громад и территорий Украины.

Так, в Винницкой области предусмотрено 63 дееспособных (объединенных) территориальных громад (ОТГ), в Черновицкой – 52, в Донецкой – 66 и в Черкасской - 67. Планы охватывают 100% территории области.

Проекты распоряжений Кабмина были разработаны соответствующими областными государственными администрациями совместно с Министерством развития громад и территорий Украины.

Ранее Кабмин уже утверждал перспективные планы формирования территорий громад Житомирской, Николаевской, Харьковской, Ивано-Франковской, Тернопольской, Херсонской, Хмельницкой и Луганской областей.

Напомним, 16 апреля Рада разрешила Кабмину определять территории и административные центры территориальных громад.