Группа народных депутатов обратилась к премьеру Денису Шмыгалю, призвав его принять меры по недопущению снижения доли электроэнергии атомных станций в структуре генерации и, соответственно, пересмотреть прогнозный баланс объединенной электроэнергетической системы страны.

Об этом в среду, 6 мая, сообщает "Интерфакс-Украина".

"Средневзвешенная цена э/э, которая была реализована на рынке "на сутки вперед" (в мае, но период не уточняется – Ред.), выросла на 13% по сравнению с апрелем 2020 года, что увеличило финансовую нагрузку на внутреннего производителя, предприятия жилищно-коммунальной сферы и государственный сектор экономики", – говорится в обращении.

Как отмечается, среди прочих документ подписали: председатель комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев, глава парламентского энергетического комитета Андрей Герус, его заместитель Олег Семинский, член энергокомитета Андрей Жупанин, Александр Дубинский, Жан Беленюк, Пидласа, Безгин (все – депутаты партии "Слуга народа").

В целом обращение подписали 97 народных депутатов.

Отметим, что это обращение подписали как депутаты близкие к Коломойскому (Дубинский, Герус), так и нардепы, которых "группа Коломойского" обычно называет "соросятами" (то есть, которые ориентируются на западные структуры) - Пидласа и Безгин.

Вероятно, такой уникальный коллектив подписантов сложился из-за смысла этого обращения. Как известно, сокращение проивзодства атомной электроэнергии выгодно Ринату Ахметову, который владеет тепловыми электростанциями - они производят более дорогую электрэнергию, чем АЭС (подробнее об этом можно прочитать здесь).

Напомним, 21 апреля Запорожская АЭС отключила второй блок от энергосистемы и вывела его в резерв в связи с балансовыми ограничениями. Затем сообщалось, что "Энергоатом" после пересмотра прогнозного баланса энергосистемы направил "Укрэнерго" доработанный оперативный график эксплуатации блоков АЭС в 2020 году, согласно которому компания готовится к выводу в резерв с 10 мая энергоблока №6 Запорожской АЭС и энергоблока №3 Ривненской АЭС.

Кроме того, также предусматривается работа на сниженной мощности: блоков №3,4,6 ЗАЭС в декабре, блока №1 Южно-Украинской АЭС – с апреля до августа, блоки №2 и №3 этой станции – с августа до октября и с апреля до декабря соответственно. В свою очередь, блок №1 Ривненской станции будет работать на сниженной мощности с апреля по май и с июля по октябрь, энергоблок №2 РАЭС – с апреля до июня и с июля до октября. Первый блок Хмельницкой АЭС будет работать на сниженной мощности с мая до августа.

Оператор системы передачи НЭК "Укрэнерго" ранее заявлял, что ограничение базовой нагрузки атомных электростанций (АЭС) связанно со снижением на фоне пандемии и сезонного потепления потребления электрической энергии и позволяет значительно уменьшить профицит ресурса в энергосистеме, обеспечив при этом увеличение доли полупиковой тепловой генерации.

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