Сегодня, 6 мая 2020 года, Владимир Путин проводит совещание с правительством и другими руководителями страны. Тема - представление плана, как Россия будет выходить из карантина.

Начал совещание Путин с того, что рассказал о состоянии здоровья премьер-министра Михаила Мишустина, который заболел коронавирусом. Президент России сказал, что с Мишустиным он на связи ежедневно по телефону. Он добавил, что глава правительства в больнице, состояние здоровья хорошее, он проходит нужное лечение.

Путин отметил, что с госпитализированным Мишустиным он обсуждает разные важные вопросы и тот всем коллегам передает привет (кстати, еще двое министров РФ тоже уже больны Covid-19).

После президента России слово взял министр здравоохранения Михаил Мурашко. Он докладывает о ситуации с заболеваемостью коронавирусом. В РФ на сегодня (график в динамике мы публикуем под видео):

заболели 165 929 (+10 559 за сутки),

выздоровели 21 327 (+1 462 за сутки),

умерли 1 537 (+86 за сутки).

Докладом министра экономики Максима Решетникова президент остался недоволен. Путин попросил не зачитывать ему меры, которые были приняты ранее, а уже отчитываться о них, "смотреть в глубь" и посоветовал Решетников "быть повнимательнее".

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что снимать ограничения в России будут в три этапа:

Первый этап предусматривает возможность занятия спортом на улице, могут быть открыты небольшие магазины, учреждения сферы услуг, разрешены прогулки с детьми.

На втором этапе могут допускать прогулки с семьями, начало работы образовательных организаций и всех точек торговли с соблюдением санитарных правил.

Третий этап снятия предусматривает открытие парков и скверов с учетом соблюдения дистанции.

После главного санитарного врача слово дали мэру Москву Сергею Собянину.

"Поэтапность выхода с самоизоляции и начало работы производств - промышленности - должны определяться субъектами Российской Федерации", - говорит Собянин. Он предложил, чтобы с 12 мая в Москве заработали все промышленные предприятия и строительные компании.

Мэр Москвы говорит, что коронавирусная статистика столицы не говорит о том, что люди больше заболевают и что больше госпитализаций. Рост числа инфицированных, по его мнению, связан с увеличением диагностики.

При этом Собянин высказался категорически снятия режима самоизоляции: "Он не ослабевает, ему нужно четко следовать".

Путин поддержал возобновление работы предприятий промышленности и строек, но добавил: "Обратите внимание, чтобы работала промышленность, должна работать вся цепочка смежников".

"Практика показала, что тактика российских властей по борьбе с коронавирусом абсолютно правильная. Некоторые страны последовали нашему примеру. У нас работает Госсовет относительно коронавируса во главе с Сергеем Собяниным. Но все меры по снятию режима самоизоляции должно принимать правительство. Нам и вперед забегать нельзя и топтаться на месте тоже", - подытожил Путин.

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Путин снимает карантин - смотреть онлайн:

Статистика коронавируса в России 6 мая: