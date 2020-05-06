В Житомирской лаборатории с 7 по 9 мая не будут принимать биоматериалы для тестирования на коронавирусную инфекцию из-за перегруженности на несколько дней вперед, исключение сделают для детей и тяжелобольных пациентов.

Об этом со ссылкой на документ за подписью главного санитарного врача области сообщает LIGA.net.

Отмечается, что такое решение принято потому, что лаборатория загружена на семь-восемь дней вперед и у нее нет возможностей для хранения такого объема материала. Санврач просит в дальнейшем обоснованно подходить к забору и направления материала для ПЦР-тестирования.

Напомним, в Украине за минувшие сутки зафиксировано 487 новых случаев заболевания коронавирусом, 11 человек за 5 мая умерли и 118 человек преодолели Covid-19, а в Житомирской области - 8 новых случаев заболевания, один - летальный, а шесть человек выздоровели,всего в области - 456 случаев заболевания Covid-19.