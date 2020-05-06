Несмотря на карантин, Кабмин планирует подготовить детские сады и школы к эксплуатации с 1 сентября и отремонтировать приемные отделения 210 "опорных" больниц.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства 6 мая.

Также он призвал Минфин не затягивать выделение денег регионам на эти нужды.

"И важно, чтобы строительство продолжалось уже - и до 1 сентября объекты образовательной инфраструктуры были завершены ... Выплаты авансов на конец мая - начало июня гарантируем и обеспечим. Это строительство необходимо начинать, проводить и качественно завершить до 1 сентября", - заявил Шмыгаль.

По его словам, правительство по поручению президента работает над программой "Большая стройка".

"Мы предполагаем более 100 миллиардов гривен только на дорожное строительство государственных дорог. Также большие средства предусматриваются на государственный фонд регионального развития - 4,9 миллиарда гривен. Еще один момент - строительство приемных отделений больниц", - добавил премьер.

По его словам, средства "Нафтогаза" пойдут на строительство и реконструкцию 210 приемных отделений больниц - это проект в размере не менее 6 млрд грн.

По результатам 2020 года "Нафтогаз" перечислит в госбюджет 39,7 миллиардов грн дивидендов, уже оплачено 8,5 миллиардов. Большая часть этих средств пойдет на строительство дорог и реконструкцию приемных отделений.

"Будет построено и обновлено 210 приемных отделений в опорных больницах по единым стандартам. Отделения получат современное оборудование. Люди в маленьких городах и селах должны получать доступные высококачественные медицинские услуги, а эти больницы должны обеспечить гражданам 60-минутную доступность к полному списку качественных медицинских услуг ", - заявил премьер.

Ранее "Страна" писала о том, что Шмыгаль предложил увеличить количество мест в общественном транспорте во время карантина.

Также мы сообщали, что Шмыгаль заявил, что массовых мероприятий к 9 Мая в Украине не будет.