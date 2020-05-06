"Слуга народа" планирует внести в Раду законопроекты по поддержке медиков и борьбе с коронавирусом, альтернативные предложенным оппозицией. Их фракция будет поддерживать в ходе внеочередного заседания парламента 7 мая.

Об этом со ссылкой на замглавы фракции "Слуги народа" Александр Корниенко сообщает Telegram-канал "Политика Страны".

"Слуги народа" определились со своей тактикой по завтрашнему внеочередному заседанию. Напомним, его созывает оппозиция, чтоб выставить на голосование свои законопроекты по поддержке медиков и по борьбе с коронавирусом. Как сказал замглавы фракции "Слуги народа" Корниенко, фракция будет поддерживать свои альтернативные законопроекты", - сказано в сообщении.

Отметим, что завтрашнее внеочередное заседание созвано по инициативе 156 народных депутатов фракций "Европейская солидарность", ВО "Батькивщина", "Голос", "Оппозиционная платформа - За жизнь" и членов депутатских групп "За будущее" и "Довира" при поддержке 4 парламентариев от "Слуги народа". Оно должно начаться в 14:00.

Напомним, Комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики 8 мая заслушает отчет главы Национального банка Украины Якова Смолия о деятельности НБУ в условиях карантина.