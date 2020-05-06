Максим Головкин, который первым заболел коронавирусом в Одесской области, выздоровел спустя более 50 дней после выявления инфекции.

Об этом он сообщил на своей странице в Instagram.

"Официально выздоровел! Свобода!" - написал он и показал результат теста.

Отметим, что Головкин лечился дома и за это время сделал пять тестов на Covid-19, которые оказались положительными. Первый негативный результат показал тест, который сделали 28 апреля. Спустя три дня Головкин сдал еще один, и он тоже не показал наличие вируса.

Результаты теста Головкина. instagram.com/ma777kc

Как писала "Страна", коронавирус у Головкина выявили еще в середине марта, когда он вернулся из США. Сначала он обратился в больницу, а потом самоизолировался дома.

За минувшие сутки в Одесской области выявили 36 новых случая заболевания COVID-19, 2 человека выздоровели (за все время 505 заболевших, 3 умерших и 20 выздоровевших). По данным на утро 6 мая, количество зараженных коронавирусом в Украине выросло до 13 186 человек.