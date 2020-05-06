В Министерстве энергетики и защиты окружающей среды заявили, что поручение "Энергоатому" изучить возможность майнинга криптовалют связано с профицитом электроэнергии атомной генерации, возникшем из-за разбалансировки энергосистемы в Украине.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики и защиты окружающей среды.

Профицит электроэнергии в Украине связан в том числе с пандемией коронавируса, потому в министерстве планируют искать новые подходы к регуляции и использованию излишек электроэнергии в системе.

"Можем реально трансформировать "пассив" в "актив". Имея профицит атомной генерации, один из современных инструментов использования избыточной электроэнергии - направление ее на майнинг криптовалют. Это не только позволяет сохранить гарантированное нагрузки на АЭС, но и даст возможность предприятиям привлечь дополнительные средства", - говорится в сообщении.

В Министерстве рассматривают возможность создать пилотный Центр обработки данных мощностью до 1000 МВт в городе-спутнике Запорожской АЭС Энергодаре.

Напомним, "Страна" сообщала, что в ночь на 30 апреля мощность украинских АЭС в ночь на четверг упала вполовину.