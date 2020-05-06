Первая леди страны Елена Зеленская пригласила украинцев поучаствовать в онлайн-опросе, цель которого - выяснить, с какими барьерами они сталкиваются чаще всего.

Видео презентации проекта "Большой разговор о безбарьерности" опубликовал Офис президента.

Сообщается, что партнерами проекта, лицом которого стала супруга президента Украины, выступили Министерство цифровой трансформации и Министерство социальной политики.

"Во время карантина миллионы людей получили опыт полной или частичной изоляции. Мы все почувствовали барьеры. По сути, даже не осознавая этого, мы все одновременно приняли участие в социальном эксперименте - как в нашем обществе, в наших городах и селах жить людям с ограниченной мобильностью, ментальными и физическими различиями, - прокомментировала Елена Зеленская. - Для большинства из нас это - не навсегда. Но рядом есть люди, для которых эти барьеры не исчезнут никогда. Сотни тысяч украинцев постоянно живут за барьерами, которые сейчас почувствовали все", - заявила Зеленская.

Для того, чтобы выяснить, с какими барьерами сталкиваются украинцы, на сайте bf.gov.ua размещен онлайн-опрос, принять участие в котором может любой желающий на протяжении двух месяцев.

"Опросник содержит семь важных вопросов, касающихся физических и психологических барьеров, а также барьеров, связанных с культурными и возрастными особенностями. Ответы украинцев помогут определить, какие именно барьеры они считают самыми значительными, а в дальнейшем - разработать план действий для их устранения", - говорится в сообщении.

Так, на сайте проекта украинцам предлагается ответить на следующие вопросы:

Что для вас безбарьерность? Какие барьеры вы почувствовали во время карантина? Какие группы в украинском обществе больше нуждаются во внимании из-за наличия барьеров в их жизни? Какие барьеры наиболее негативно влияют на качество жизни? С какими барьерами встречались вы лично? Есть ли в вашем окружении люди, в жизни которых существуют барьеры? Дойдя до последнего пункта опроса, украинцы должны будут выбрать ответ из нескольких вариантов утверждений о праве на "безбарьерную" жизнь.

Видео: Офис Президента/ YouTube

Напомним, что Зеленская не раз привлекалась для того, чтобы презентовать различные социальные проекты. Так, недавно стало известно, что супруга президента разрабатывает стратегию по борьбе с буллингом в школах Украины.

Ранее мы писали, что Зеленская, вместе с известными мамами страны, призвала украинцев серьезнее отнестись к карантину.