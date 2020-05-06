В России коронавирус обнаружили у министра культуры Ольги Любимовой, она стала третьим заразившимся Covid-19 членом правительства РФ, ранее диагноз подтвердили у премьера страны и главы Минстроя.

Об этом со ссылкой на пресс-секретаря министра Анну Усачеву пишет РБК.

"Результаты теста на Covid положительные, министр уже продолжительное время находится дома, проводит рабочие совещания в режиме видеоконференции, участвует во встречах и переговорах в онлайн форматах. Болезнь протекает в легкой форме, о госпитализации речи не идет", - сказано в сообщении.

Напомним, на прошлой неделе во время видеоконференции с президентом Владимиром Путиным премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что у него выявлен коронавирус. После этого временное исполнение обязанностей главы правительства Путин возложил на первого вице-премьера Андрея Белоусова.

Также мы писали, что министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Владимир Якушев заразился коронавирусом, также Covid-19 заболел его заместитель Дмитрий Волков.

Между тем, в России за минувшие сутки выявили около 11 000 новых случаев Covid-19. Общее число зараженных - 165 929 человек.