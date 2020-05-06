Зеленский отказался ехать в Минск на парад 9 мая - Офис президента
Президент Украины Владимир Зеленский отказался ехать в столицу Беларуси Минск на парад 9 мая.
Об этом сообщили в директорате по вопросам информационной политики Офиса президента, передает "Радио Свобода".
"В Украине - карантин. Глава государства пока не осуществляет зарубежных визитов", - заявили в директорате.
Ранее белорусский лидер Александр Лукашенко публично пригласил глав других государств (хотя бы бывшего Советского Союза) приехать в Минск на парад Победы.
Напомним, в этом году Украина из-за пандемии коронавируса не будет проводить массовых мероприятий ко дню памяти и примирения, 8 мая, и на День Победы над нацизмом во Второй мировой войне, 9 мая.
В России приняли решение перенести парад 9 мая в честь 75-летия Победы из-за коронавируса. В этот день в стране проведут 47 авиапарадов и устроят салюты ко Дню Победы.
Однако в Беларуси, несмотря на распространение болезни по стране, собираются провести парад в Минске.