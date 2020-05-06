Верховная Рада до конца июня внесет изменения в Избирательный кодекс, а в середине июля огласит проведение местных выборов в Украине в октябре 2020 года. В объединенных территориальных громадах на них избиратель получит пять разноцветных бюллетеней.

Об этом со ссылкой на заместителя председателя фракции "Слуги народа" Александра Корниенко пишет "Интерфакс-Украина".

"Ближайшие две-три недели мы формируем план изменений в Избирательный кодекс, вносим их в зал, обсуждаем и принимаем где-то до конца июня. И, фактически, до середины июля Верховная Рада выполнит свои конституционную функцию и огласит местные выборы там, где это делает Верховная Рада. В остальных субъектах новосозданных громад это сделает ЦИК", - сказал Корниенко.

По его словам, на местных выборах каждый избиратель в ОТГ получит 5 бюллетеней, а в Киеве – два. Все они будут иметь разные цвета, чтобы в процессе голосования люди не запутались.

"Если мы рассмотрим выборы в ОТГ, то там есть бюллетень в совет ОТГ - это первый бюллетень, второй - это глава ОТГ, третий бюллетень - это районный совет, четвертый бюллетень - это областной совет и пятый - это староста этого поселка. В Киеве будет проще - их будет два", - сообщил Александр Корниенко.

Напомним, ранее руководитель Офиса президента Андрей Ермак выразил надежду, что, несмотря на фактический срыв минского процесса мирного урегулирования на Донбассе, в октябре 2020 года в отдельных районах Донецкой и Луганской областей пройдут местные выборы.

Также "Страна" писала о том, что очередные местные выборы станут одним из важнейших испытаний на прочность для власти Владимира Зеленского и его партии.