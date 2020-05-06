Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон № 554-ІХ об открытии украинцам доступа к геокадастру.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента, в среду, 6 мая.

В сообщении сказано, что закон устанавливает правовые основы деятельности по созданию, функционированию и развитию национальной инфраструктуры геопространственных данных.

Зеленский рассказал, что в Украине один из самых современных геокадастр.

"Внедрение земельного рынка требует прозрачности. В Украине один из самых современных геокадастр. И так и должно быть в стране, которая называет себя житницей Европы. Прозрачность и открытость - это путь к преодолению коррупции и защиты селян и фермеров от рейдерства и махинаций", - сказал Зеленский.

Также в сообщении сказано, что принятие этого закона открывает для украинцев доступ в интернете к геопространственным данным и метаданным, которые создаются в публичном секторе и предприятиями-монополистами.

Напомним, депутаты Верховной Рады на заседании 13 апреля приняли проект закона №2370 "О национальной инфраструктуре геопространственных данных", который открывает украинцам доступ к геокадастру. Документ поддержали 302 депутата.