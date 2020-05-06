Работа грузовых пунктов пропуска для автомобилей "Рава Руська" и для морского сообщения "Скадовский морской торговый порт" возобновляется во время карантина.

Такое решение принял Кабмин на очередном заседании в среду, 6 мая.

В пояснительной записке к распоряжению отмечается, что из-за закрытия этих пунктов пропуска возник риск разрыва установленных логистических цепей и создания преград для международной торговли как с Польшей и остальным ЕС.

Это решение правительства было разработано по инициативе Министерства инфраструктуры Украины.

Напомним, что о планах возобновить работу "Равы Руськой" и "Скадовского морского торгового порта" впервые стало известно сегодня утром.

А о том, когда возобновятся не только грузовые, но и пассажирские перевозки в Украине, мы писали в отдельном материале.