Из-за карантина и эпидемии коронавируса массовые мероприятия ко Дню Победы в Украине проводиться не будут.

Об этом на очередном заседании Кабинета министров в среду, 6 мая, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

При этом глава украинского правительства попросил глав областных администраций поздравить ветеранов Второй мировой войны индивидуально.

"Мы накануне Дня памяти 8 и 9 мая. В связи с карантином в Украине не проводится массовые мероприятия, поэтому и здесь мы не будем останавливать (карантин) для того, чтобы не подвергать риску наших граждан. Мы не будем проводить массовых мероприятий. Единственная просьба к главам областных государственных администраций – лично или на уровне заместителей обеспечить, чтобы индивидуально отметили ветеранов Второй мировой войны, которые есть в областях, в этом году", - заявил Шмыгаль

Напомним, что в этом году к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне телеканал "Интер" проводит онлайн-марш памяти "Наш полк".

Ранее мы писали, о том, как в Украине будут праздновать День победы в условиях карантина, когда запрещены все массовые мероприятия.