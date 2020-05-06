Вместе с зарплатой за апрель все врачи, которые работали с коронавирусными больными, получат надбавку. Министр здравоохранения Максим Степанов объяснил почему врачи вместо обещанной 300% надбавки получили копейки.

Об этом он заявил в ходе заседания правительства 6 мая.

По его словам, в областях все напутали и решили начислить надбавки исходя из фактически отработанного времени. А потому их и дали за "фактически отработанные" день-два или вообще несколько часов.

Степанов также добавил, что работа со всеми уже проведена и в ближайшие дни долги по апрелю перед врачами будут закрыты.

Ранее мы писали, что в Виннице медики вышли на протест после невыплаты обещанных 300 процентов надбавки за коронавирус.

Также сообщали о том, что Минздрав обвинил местные власти в невыплате медикам 300% надбавки.