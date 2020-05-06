Под Киевом на трассе полицейский выстрелил себе в рот из травматического пистолета и скончался от полученного ранения. Трагедия произошла после того, как правоохранитель совершил ДТП, в котором никто не пострадал. По факту начато досудебное расследование, полиция выясняет, действительно ли это было самоубийство.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на источник в полиции.

Уточняется, что инцидент произошел ночью 5 мая на автодороге "Киев-Харьков". Сотрудник полиции на своем автомобиле Cherry направлялся к одному из сел в Бориспольском районе. По предварительной информации, около села Иванков он обогнал другой автомобиль и, не справившись с управлением, влетел в отбойник. После этого водитель вышел из машины.

По предварительной информации, в ДТП никто не пострадал. Однако, после общения с неустановленными лицами, которые вышли из остановившегося на месте аварии автомобиля (именно его обогнал полицейский) правоохранитель выстрелил себе в рот из травматического пистолета и скончался на месте. Причины его поступка пока неизвестны.

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