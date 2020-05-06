Премьер-министр Денис Шмыгаль предложил увеличить количество мест в общественном транспорте, чтобы люди могли добраться на работу во время карантина.

Такое заявление прозвучало на очередном заседании Кабинета министров в среду, 6 мая.

"Количество мест в транспорте… с 11 мая нужно увеличить, чтобы обеспечить людям возможность добраться на работу. Тут каждый город и каждый орган самоуправления должен также адаптивно и разумно подходить к открытию общественного транспорта в городах", - заявил глава украинского правительства.

Тем не менее, Шмыгаль отметил, что запуск общественного транспорта в крупных городах может привести к стремительному росту количества новых больных Covid-19.

"Тут нужно действовать поступательно и смотреть, в первую очередь, на вопрос безопасности. Каждый мэр несет ответственность за ситуацию в городе и за режим работы общественного транспорта", - добавил премьер.

Ранее "Страна" разбиралась в том, когда в Украине возобновят работу маршрутки, автобусы, метро и откроется авиасообщение.

Напомним, что в Киеве не будут запускать транспорт несмотря на анонсированные Кабмином послабления карантина с 11 мая.