Власти Латвии, Литвы и Эстонии договорились с 15 мая снять ограничения на передвижение своих граждан между этими государствами, которые были введены из-за пандемии коронавируса.

Об этом сообщил в Twitter премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш.

"Приехавшие в страны Балтии из других государств после открытия внутренних границ будут обязаны в течение 14 дней соблюдать самоизоляцию", - пишет Кариньш.

Эту информацию также подтвердил в эксклюзивном интервью BNS президент Латвии Эгилс Левитс, сообщает "Обзор".

Он сказал, что поддерживает такое предложение, однако подчеркнул, что при принятии решений следует учитывать эпидемиологическую ситуацию.

"Рано утром наш премьер провел конференцию с премьер-министрами Литвы и Эстонии по этому вопросу, - заявил президент Латвии.

По его словам, в странах Балтийской зоны коронавирус распространился в меньшей степени.

"Цель - создание единой Балтийской зоны, в которой было бы разрешено передвижение людей и транспортировка продуктов питания, потому что в трех наших странах пандемия распространилась в меньшей степени по сравнению с другими частями Европы. Таким образом, это первая зона в Европе, где мы можем открыть границы", - добавил Левитс.

Напомним, 14 марта, свои границы закрыла Латвия, а через день, 15 марта, к ней присоединились Литва и Эстония.