Антимонопольный комитет намерен открыть дело против торговых сетей "Эпицентр" и "Новая линия" из-за торговли стройматериалами и другими товарами не первой необходимости во время карантина.

Об этом со ссылкой на главу Киевского областного территориального отделения АМКУ Алексея Хмельницкого пишет "Экономическая правда".

Отметим, что обе сети строительных гипермаркетов принадлежат депутату Владимиру Гереге и его супруге Галине.

"Возмущение граждан по поводу работы некоторых сетей во время карантина естественно. Мы все хотим справедливости. А с точки зрения антимонопольного законодательства работа "Эпицентра" и "Новой линии" во время карантина является получением неправомерного преимущества над конкурентами", - сказал Хмельницкий.

По его словам, несоблюдение сетями карантинных мер могли поставить эти магазины в более выгодное положение относительно их конкурентов, которые придерживались ограничений. Также в АМКУ напомнили, что Нацполиция составила протоколы по ст. 44-3 КоАП, которые зафиксировали факты торговли запрещенными товарами в период действия карантинных мероприятий в указанных сетях (о составлении 29 таких админпротоколов этом ранее уже заявлял глава МВД Арсен Аваков).

"В ближайшие дни ждем копии протоколов на нарушителей от Национальной полиции. После их получения открываем дело. В случае, если исследования Киевского территориального отделения АМКУ подтвердит факты нарушения конкурентного законодательства компаниями "Эпицентр", "Новая линия" или любыми другими нарушителями, на них будет наложен штраф в размере до 5% от дохода за 2019 ", - сказал Хмельницкий.

В Антимонопольном комитете также сообщили, что подобная ситуация зафиксирована и с отдельными известными киевскими ресторанами.

"Собираем материалы и взвешиваем возможности правоприменения. И проверим любые другие компании, если иметь основания считать, что они совершили аналогичные нарушения", - заявили в АМКУ.

Напомним, в магазинах сети "Эпицентр" на протяжении всего карантина торговали не только товарами первой необходимости. Однако с 3 мая продавать стройматериалы и многое другое в сети запретили.

Что, впрочем, не помешало клиентам покупать все, что им нужно, оформляя это как интернет-покупку прямо на месте. На это стало уходить около 40 минут.

Также мы писали, что админпротоколы за нарушение карантина против директоров "Эпицентров" рассыпаются в судах.