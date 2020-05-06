Взрыв прогремел в среду, 6 мая, в самом центре Донецка. Инцидент произошел около 10:00. Как пишут местные СМИ и соцсети.

По данным telegram-канала Infosotka, на воздух взлетел автомобиль, припаркованный возле здания Ворошиловского РОВД. Пословам очевидцев, сначала был слышен мощный взрыв, затем - несколько послабее. В небо взмыли клубы черного дыма.

Информации о пострадавших или погибших в результате взрыва пока нет.

Местные власти подтвердили, что взрыв имел место. Правда, назвали его возгоранием.

"Возгорание автомобиля произошло около Ворошиловского райотдела по улице Любавина, 4. Возгорание ликвидировали сотрудники МЧС", - заявил "глава района" Владислав Латынцев.

Причина ЧП устанавливается.

Ранее "Страна" писала о том, что причиной взрыва в многоэтажке Киева стали пьяные игры с гранатой.

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