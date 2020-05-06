Национальный союз журналистов Украины (НСЖУ) проанализировал ситуацию с нападениями на журналистов за минувший месяц. Как оказалось, карантин лишь спровоцировал усиленную агрессию в отношении сотрудников масс-медиа.

В апреле произошло больше всего нападений на представителей СМИ с начала года. В минувшем месяце таких случаев было - 10.

Всего же за 4 месяца 2020 года зафиксировано 26 инцидентов с применением силы в отношении представителей СМИ. Чаще всего в апреле физическая агрессия к журналистам проявлялась в Киеве и области - 5 случаев, а также по одному инциденту случилось в Черкассах, Одессе, Львовской, Донецкой и Днепропетровской областях.

Таковы данные мониторинга "Индекс физической безопасности журналистов Украины", который НСЖУ проводит совместно с партнерскими общественными организациями.

Большинство случаев в апреле связано с освещением журналистами темы соблюдения карантина и других событий, с ним связанных.

Так, 22 апреля журналистов онлайн-издание "Первый Криворожский" охрана грубо вытолкала с территории горисполкома, запретив присутствовать на сессии городского совета под предлогом карантинных мероприятий.

В Одессе 17 апреля охранник монастыря выталкивал с территории оператора "Украинской службы информации" Владиславу Швец и выбивал у нее из рук камеру.

"Когда коллега отошла от меня подальше, он вычислил это, подошел и толкнул в грудь. Попал по руке, в которой была камера и запись оборвалась", - рассказала Владислава Швец.

2 апреля неизвестные молодчики напали на съемочную группу телеканала ZIK в столичном Гидропарке во время инспектирования столичных парков и спортивных площадок, посещение которых запрещено на время карантина.

"Нас пытались избить, нас толкали, меня и оператора ударили, пытались повредить камеру и ругались", - рассказала пострадавшая журналистка Алла Жизневская.

29 апреля в Киеве произошел инцидент с препятствием работе журналистов со стороны полиции. Против корреспондента Нromadske.ua Богдана Кутепова полицейские применили силу и сломали его технику под предлогом того, что он вел съемку с запрещенной зоны. Съемочная группа Нromadske.ua работала над освещением протестов предпринимателей под зданием Кабинета Министров относительно карантинных мероприятий.

В НСЖУ осуждают проявления агрессии к журналистам во время выполнения ими профессиональных обязанностей и призывают правоохранителей к тщательным расследованиям, а граждан - к адекватному реагированию на работу журналистов.

"Карантин поднимает уровень напряженности в обществе, но бросаться с кулаками на журналистов, которые во время эпидемии выполняют свою работу, возмутительно, - отмечает председатель НСЖУ Сергей Томиленко. - Если год назад в апреле мы зафиксировали только 2 нападения, то нынешние 10 инцидентов - это именно карантинный антирекорд".

Напомним, "Индекс физической безопасности журналистов" - это ежемесячный мониторинг фактов физической агрессии против журналистов в Украине. Его осуществляет НСЖУ и его партнеры: ОО "Информационная безопасность", ОО "Платформа прав человека", Академия украинской прессы и Институт развития региональной прессы.

Экспертная группа также внесла в "Индекс..." информацию об инциденте, который произошел 30 марта с журналисткой информагентства "Черновцы.Онлайн" Галиной Еремицей. Неизвестные мужчины пытались разбить ее стримерскую аппаратуру во время прямого включения из церкви в селе Снячов Черновицкой области.

Соответственно, в марте общее количество инцидентов с применением физической силы к журналистам составляет 5 эпизодов, в феврале - 6, в январе -5.

Факты физической агрессии против журналистов в апреле 2020 года

Алла Жизневская и Владислав Кондратенко, журналистка и оператор телеканала ZIK, г. Киев. 2 апреля неизвестные молодчики напали на съемочную группу телеканала в столичном Гидропарке во время инспектирования спортивных площадок, посещение которых было запрещено.

Илья Евлаш, Дина Зеленская - съемочная группа телеканала Еспресо.TV. 2 апреля неизвестный напал на съемочную группу во время подготовки материала по соблюдению карантина заведениями питания в Гидропарке.

Виктор Волынец, блогер, автор проекта "Останови гуся", г. Черкассы. 4 апреля получил серьезные ожоги лица и глаз в результате нападения двух неизвестных возле крупного торгового центра в Черкассах, где он снимал сюжет о нарушении правил дорожного движения.

Александр Махов, Александр Хлынин, Сергей Ковтунов, Алина Демченко - журналист, оператор, водитель ТРК "Украина" и пресс-офицер бригады. 7 апреля неподалеку от Красногоровки Донецкой области на расстоянии метра от автомобиля съемочной группы разорвался снаряд и повредил боковое стекло и корпус машины.

Дмитрий Ключко, член НСЖУ, журналист Telegram-канала "Pavlovsky News". 11 апреля в городе Бровары Киевской области во время стрима с места сильного пожара, журналисту препятствовали съемке (выкручивали пальцы, забрали телефон) неизвестные, которые представились охранниками этой территории.

Орест Дрымаловский и Юрий Маковецкий - корреспондент и оператор ТРК "Первый Западный", Львовская область. 13 апреля охрана супермаркета в центре города Самбор (Львовская обл.) выталкивала журналистов из помещения.

Владислав Швец, Анна Покровская - оператор и журналистка издания "Украинская служба информации", г. Одесса. 17 апреля охрана монастыря препятствовала вести съемку и применила против них силу. Охранник толкнул оператора и пытался выбить камеру.

Максим Бовчанюк, София Скиба, онлайн-издание "Первый Криворожский", Кривой Рог. 22 апреля люди в форме "Муниципальной гвардии" грубо вытолкали съемочную группу канала с территории горисполкома.

Игорь Савлук, журналист, модератор фейсбук-сообщества "Тетиевская правда", соавтор белоцерковского "Channel45", Киевская область. 25 апреля неизвестные разбили окно в доме Савлука и бросили в помещение бутылку с бензином.

Богдан Кутепов, журналист Нromadske.ua, г. Киев. 29 апреля журналиста, который вел прямую трансляцию под Кабинетом министров, избили полицейские и сломали его технику.

Напомним, ранее "Страна" сообщала, что НСЖУ требует от властей поддержать на период кризиса и карантина украинские СМИ.