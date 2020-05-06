Из 68 новых случаев коронавируса, которые выявили в Киеве в течение минувших суток, 17 обнаружили в Киево-Печерской Лавре.

Об этом в ходе онлайн-брифинга 6 мая сообщил мэр Киева Виталий Кличко, видео обнародовано в Facebook.

Так, всего по состоянию на 6 мая в Киеве зафиксирован 1 651 случай Covid-19. 28 пациентов умерли, 99 - выздоровели.

Напомним, что по состоянию на 3 мая коронавирусом в Киево-Печерской лавре заразились 68 монахов, двое из них находились в больнице.

"Страна" ведет онлайн-репортаж о том, что происходит в Украине и мире в связи с пандемией коронавируса 6 мая.

Кроме того, сообщалось, что по состоянию на утро 6 мая количество зараженных коронавирусом в Украине выросло до 13 186 человек.