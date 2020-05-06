Специализированная антикоррупционная прокуратура открыла уголовное производство по факту возможного декларирования недостоверной информации и получения неправомерной выгоды бывшим генеральным прокурором Русланом Рябошапкой.

Об этом со ссылкой на САП сообщает, в среду, 6 мая, "Интерфакс-Украина".

В ведомстве уточнили, что производство начали на основании решения суда, и речь о подозрении пока не идет.

Сообщается, что сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ст. 366-1 (декларирование недостоверной информации) и ст. 368 ч. 4 (получение неправомерной выгоды) Уголовного кодекса.

В прокуратуре уточнили, дело открыто на основании решения суда, и речь о подозрении пока не идет.

Ранее мы писали, что экс-генпрокурор Рябошапка проводит карантин во Франции, где у него есть дом за полмиллиона евро. Также мы сообщали, что в ГБР подали заявление на Рябошапку и замов из-за уничтожения документов аттестации.