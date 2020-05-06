В Кривом Роге несовершеннолетние разгромили магазин после того, как им отказали в продаже алкоголя. Инцидент произошел ночью в микрорайоне Заречный. В продуктовый магазин зашли четверо подростков, которые потребовали продать им спиртное, а услышав отказ продавца, перевернули холодильник с товаром и сбежали. Об этом сообщает 34 канал.



Продавец вызвала на место происшествия полицию.Прибывшие полицейские сразу приняоись искать злоумышленников. Через некоторое время подростков удалось задержать.



Как выяснилось, злоумышленникам от 14 до 16 лет. Троих задержали, а одному удалось скрыться. Продавщица опознала хулиганов. Полиция проводит работу с несовершеннолетними, а также их родителями.



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