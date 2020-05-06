Благодтворительные деньги, которые выделяет бизнес для борьбы с коронавирусом идут в фонд "Прайм", принадлежащий некоему Борису Бауму. Этот человек связан с заместителем главы Офиса президента Кириллом Тимошенко, главой фракции "Слуга народа" Давидом Арахамией и крупным российским бизнесом.

Об этом в среду, 6 мая, информирует издание "Бабель" со ссылкой на данные YouControl и Bihus.Іnfo.

Так, по информации журналистов, Баум стал главой благотворительного фонда "Прайм" совсем недавно - 5 апреля, когда эпидемия коронавируса в Украине уже была в самом разгаре. На следующий день он стал конечным бенефициаром этой организации.

Сообщается, что "Прайм" был подключен к сбору средств для борьбы с коронавирусом после того, как фонд "Корпорация Монстров" (КМ), которые ранее аккумулировал благотворительные средства бизнеса, вышел из кампании. При этом в КМ сделали соответствующее заявление в тот же день, когда Борис Баум стал главой "Прайма", а именно 5 апреля. Более того, остатки собранных КМ средств фонд перевел организации Баума.

"На момент, когда президент решил, какой фонд будет следующим, у нас на счету из (собранных) 380 миллионов гривен осталось 22,5 миллиона, эту сумму мы перевели "Прайму", - руководитель фонда "Корпорация Монстров" Екатерина Ножевникова. По ее словам, в дальнейшем КМ брали деньги из остатка, чтобы заплатить по контрактам о закупке медицинского оборудования и респираторов. По итогу, у "Прайма" должно было остаться около 15 миллионов гривен от КМ.

Как ранее заявлял замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко, всего Фонд ликвидации последствий Covid-19 собрал более 374 620 348 гривен. По информации источников издания, 50 миллионов из этой суммы прошли через счета "Прайма", которые собрала "Корпорация Монстров".

"Чтобы уточнить детали и условия сотрудничества "Прайма" с Офисом президента, мы связались с Борисом Баумом. Услышав вопрос, он сослался на занятость и попросил перезвонить завтра (6 мая). В офисе фонда "Прайм" нам ответила девушка Ольга. Как и Баум, услышав вопросы, она пообещала ответить завтра Также вопросы об условиях работы ОП с "Праймом" и Баумом мы отправили Кириллу Тимошенко. К моменту выхода новости Тимошенко на вопросы не ответил", - сообщили журналисты.

При этом ранее Тимошенко заявил, что Баум помогает Офису президента на волонтерских началах.

По информации издания, Баум долгое время проживал в Латвии. Он много лет работал топ-менеджером в структурах российско-украинской группы VS Energy. Один из собственников компании - член Совета федерации РФ и спецпредставитель Владимира Путина Александр Бабаков. Баум также входил в наблюдательный совет Никопольского завода ферросплавов Виктора Пинчука и Игоря Коломойского, партнером которых была VS Energy.

По данным Bihus.Іnfo, к высоким чиновникам Баума привел глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия. По его словам, Баум в прошлом управлял казино. Благодаря этому, Баум стал одним из идеологов закона об игорном бизнесе и фактически курирует эту тему от ОП. По словам Тимошенко, к Бауму у власти "есть доверие", и его хотели бы видеть во главе нового госоргана - Комиссии по развитию и регулированию азартных игр.

Напомним, что в апреле комитет Рады поддержал сокращение Фонда на 2 млрд гривен до 64,9 миллиардов гривен.

Ранее мы писали о том, куда будут направлены средства Фонда борьбы с коронавирусом.