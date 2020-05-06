Экс-главу Одесской ОГА Михаила Саакашвили, который предендовал на должность вице-премьера по реформам планируют назначить на должность при президенте Владимире Зеленском.
Об этом со ссылкой на информацию от самого Саакашвили пишет Deutsche Welle.
Речь идет о посте председателя исполнительного комитета Национального совета реформ, который формируется главой государства.
Сообщается, что Саакашвили подтвердил свое назначение в Национальный совет реформ после того, как в СМИ появилась информация о том, что он претендует на пост секретаря совета сообщили украинские СМИ.
"Главой исполнительного комитета, а не секретарем", - сказал Саакашвили. Точную дату назначения он не назвал.
На что претендовал Михо
Ранее Михаил Николозович планировал сделаться вице-премьером по реформам в Украине. Но голосов за его назначение в парламенте не нашлось - и прежде всего в самой правящей фракции, куда Саакашвили приходил знакомиться и агитировать за свое назначение.
Однако не срослось - против вице-премьерства Михо, по информации "Страны", резко выступал премьер Денис Шмыгаль. Также противился его кандидатуре спикер Дмитрий Разумков.
Интересно, что Зеленский не стал продавливать для Саакашвили должность в правительстве. И анонсировал, что Михо получит место поближе к президенту.
Почему Саакашвили пролетел мимо Кабмина
Тогда этот откат связали с двумя вещами. Первая - история с Саакашвили могла быть операцией прикрытия для увольнения из Кабмина "соросят" Нефедова и Верланова.
Вторая - резкие протесты Грузии, где Михо заочно осужден по уголовным статьям.
Сам же Нацсовет по реформам - достаточно декоративная структура. Которая впрочем позволит Саакашвили иметь трибуну для своих пламенных выступлений. А также коммуницировать с Западом и быть адвокатом Зеленского для международных партнеров - так на это, видимо, рассчитывают у президента.
При Порошенко секретарем этого Совета был его бывший глава администрации Борис Ложкин.