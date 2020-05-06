Экс-главу Одесской ОГА Михаила Саакашвили, который предендовал на должность вице-премьера по реформам планируют назначить на должность при президенте Владимире Зеленском.

Об этом со ссылкой на информацию от самого Саакашвили пишет Deutsche Welle.

Речь идет о посте председателя исполнительного комитета Национального совета реформ, который формируется главой государства.

Сообщается, что Саакашвили подтвердил свое назначение в Национальный совет реформ после того, как в СМИ появилась информация о том, что он претендует на пост секретаря совета сообщили украинские СМИ.

"Главой исполнительного комитета, а не секретарем", - сказал Саакашвили. Точную дату назначения он не назвал.

На что претендовал Михо

Ранее Михаил Николозович планировал сделаться вице-премьером по реформам в Украине. Но голосов за его назначение в парламенте не нашлось - и прежде всего в самой правящей фракции, куда Саакашвили приходил знакомиться и агитировать за свое назначение.

Однако не срослось - против вице-премьерства Михо, по информации "Страны", резко выступал премьер Денис Шмыгаль. Также противился его кандидатуре спикер Дмитрий Разумков.

Интересно, что Зеленский не стал продавливать для Саакашвили должность в правительстве. И анонсировал, что Михо получит место поближе к президенту.

Почему Саакашвили пролетел мимо Кабмина

Тогда этот откат связали с двумя вещами. Первая - история с Саакашвили могла быть операцией прикрытия для увольнения из Кабмина "соросят" Нефедова и Верланова.

Вторая - резкие протесты Грузии, где Михо заочно осужден по уголовным статьям.

Сам же Нацсовет по реформам - достаточно декоративная структура. Которая впрочем позволит Саакашвили иметь трибуну для своих пламенных выступлений. А также коммуницировать с Западом и быть адвокатом Зеленского для международных партнеров - так на это, видимо, рассчитывают у президента.

При Порошенко секретарем этого Совета был его бывший глава администрации Борис Ложкин.