В случае, если Всемирная организация здравоохранения рекомендует ввести "паспорта здоровья", они будут внедрены и в Украине.

Об этом в среду, 6 мая, в интервью информагентству "Интерфакс-Украина" заявила глава Государственного агентства развития туризма Марьяна Олеськив.

"Если это будет введено в мире и рекомендовано ВОЗ, это будет введено также и в Украине. Но для этого у мира должно быть понимание, какой тест можно считать целесообразным, и за сколько времени его нужно проводить, но на это пока ответов нет, и четкой процедуры выдачи таких паспортов ни одна страна пока не имеет", - сказала Олеськив.

По ее словам, на данный момент разрабатываются санитарные нормы в сфере туризма, которые будут действовать после окончания карантина. Также Олеськив отметила, что новые правила будут тем, "на чем кто-то захочет заработать деньги".

Как примеры она привела: прохождение персоналом температурного скрининга, расстояние между столиками и количество людей на квадратный метр в заведениях питания, невозможность доступа к пище самих туристов, определенное расстояние на рецепции между людьми, дезинфекторы, которые должны быть установлены в определенных местах, ограничения по бассейнам и СПА, дистанцирование между людьми на пляжах.

"Думаю, также станет новым трендом, когда мы раньше получали в гостиницах тапочки и шампуни, то сейчас туда добавят еще маленький дезинфектор и маску", - добавила глава агентства. Олеськив также заявила, что пандемия коронавируса повлияет и на хостелы - там в ближайшее время в одной комнате не смогут проживать несколько людей.

Напомним, что власти Львова в ближайшее время рассмотрят план по восстановлению туризма, который был поставлен на паузу в связи с введением карантина в Украине.

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