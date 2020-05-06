Морально-этические ценности общества должны стать одним из объектов национальной безопасности Украины. Об этом говорится в законопроекте №3196 "О внесении изменений в Закон "О службе безопасности Украины", который президент Владимир Зеленский подал на рассмотрение в Верховную Раду еще в марте. Об этом пишут "Украинские новости".

Таким образом функции по защите морально-этических ценностей косвенно возлагается на Службу безопасности Украины. В переходных положениях этого закона предлагается внести изменения также в закон "О национальной безопасности Украины".

В частности, предлагается ввести понятие "Объекты национальной безопасности Украины". В число этих объектов входит человек и гражданин, общество, государство.

В определении объектов, относящихся к обществу, указаны его духовные, морально-этические, культурные, исторические, интеллектуальные и материальные ценности, информационную и окружающую среду, природные ресурсы.

Также в перечень национальных интересов внесено развитие духовности и моральных основ

В предлагаемой редакции непосредственно закона об СБУ понятие "объекты нацбезопасности" не упоминается и нет прямых обязанностей СБУ надзирать за сферой моральных ценностей.

Но, поскольку СБУ, согласно этому закону, должно предупреждать и прекращать преступления против основ национальной безопасности, то получается, что сфера морально-этических ценностей, пусть и непрямо, но попадает в сферу компетенции СБУ.

В действующей редакции закона о нацбезопасности слово "мораль" и производные от него не встречается.

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