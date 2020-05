В Еврокомиссии считают, что Евросоюз в связи с пандемией корронавируса в самую глубокую рецессию в своей истории. ВВП всех 27 стран ЕС в 2020 может упасть на рекордные 7,4%.

Об этом в ходе презентации весеннего прогноза Еврокомиссии сообщил еврокомиссар по экономике Паоло Джентилоне, видео обнародовано в Twitter.

По его словам, экономический спад на территории объединения в 2020 году составит 7,4% (в 2021 году прогнозируется рост ВВП на 6,3%), а в зоне евро - 7,7%. Джентилоне отметил, что восстановление в следующем году "не позволит компенсировать спад".

Также в Еврокомиссии предполагают, что безработица в 2020-м вырастет до 9,6% с прошлогодних 7,5%, в 2021-м опустится до 8,6%. Дефицит бюджетов в 2020 году взлетит до 8,5% ВВП с прошлогодних 0,6%, самый высокий будет в Испании и Италии – 10,1% и 11,1%. А госдолг в этом году по прогнозам подскочит до 102,7% ВВП с 86% годом ранее, в 2021-с снизится лишь до 98,8% ВВП;

Кроме того, в Еврокомиссии прогнозируют, что:

