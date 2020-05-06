В онлайн-марше пямяти "Наш полк", который проводит телеканал "Интер" к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, участвуют уже более 300 тысяч человек.

Об этом гласят данные на официальном сайте вещателя.

Так, на данный момент к инициативе "Интера", которая стартовала 25 апреля, присоединились 312 049 человек.

"Присоединиться к маршу памяти онлайн могут все желающие – достаточно нажать кнопку "Я иду!" на сайте polk.inter.ua или позвонить по телефону 0800501093 (звонки по всей территории Украины бесплатные). Также на сайте можно добавить историю своего родственника-фронтовика. Вместе мы сохраним память о войне и Победе!", - говорится в сообщении.

По словам представителей телеканала, онлайн-акция "Наш полк" продлится до конца дня 9 мая. Все это время участники будут идти символическим маршем, чтобы отдать дань памяти воинов, победивших нацизм 75 лет назад.

Напомним, что в 2018 году Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания оштрафовал "Интер" на 4 миллиона грн за трансляцию концерта "Победа. Одна на всех" к 9 мая.

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