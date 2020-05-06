В Британии ушел в отставку советник правительства по вопросам коронавирусной инфекции Нил Фергюсон. Он нарушил собственные правила социального дистанцирования.

Об этом сообщает The Daily Telegraph.

Сообщается, что именно Нил Фергюсон сторонником жесткого карантина из-за коронавируса в Англии и убедил Бориса Джонсона, что без ограничительных мер в стране погибнут сотни тысяч человек. Доказал он это с помощью математической модели развития Covid-19, которую создал Фергюсон с группой ученых.

СМИ выяснили, что во время карантина к Фергюсону домой приходила замужняя любовница. Профессор признал ошибку, напомнил, что дистанцирование однозначно нужно всем, и подал в отставку с поста государственного советника.

"Я признаю, что совершил ошибку и осуществил ряд неправильных действий. В связи с этим я подаю в отставку", - сказал профессор.

По словам Фергюсона, он нарушил самоизоляцию, потому что уже переболел коронавирусом и рассчитывал, что имеет иммунитет.

Вчера мы сообщали, что Великобритания обошла Италию по количеству смертей от коронавируса и заняла второе место в мире после США.

Напомним, по состоянию на утро среды, 6 мая, количество зараженных коронавирусом в мире увеличилось до 3 663 911 человек, прирост за сутки составил 79 693 случаев.