Имунитет организма нельзя укрепить, лекарствами и сидя на диване. Нужны физические нагрузки, здоровое питание, отсутствие лишнего веса, стресса и стерильности. Об этом заявил во время прямого эфира на своем youtub-канале известный врач Евгений Комаровский, который недавно предупредил об опасности профилактики коронавируса антибиотиками.

"Важно отсутствие стерильности, потому что наша имунная защита должна постоянно контактировать с кучей бактерий. Регулярные положительные эмоции, регулярный секс. Вот все естественное для человека плюс свежий воздух - это все и есть укрепление имунитета", - объяснил Комаровский и добавил, что не существует "волшебных таблеток" для укрепления именитета.

На видео: Евгений Комаровский об укреплении имунитета с 20:10

Ранее "Страна" писала о том, что доктор Комаровский рассказал, что в первую очередь помогает уберечься от коронавируса.

Также мы сообщали, что доктор Комаровский рассказал, способны ли комары переносить коронавирус.